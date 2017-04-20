Комментарии«Взбаламутили, не дав информации»
Что рассказали о программе сноса хрущевок представители власти на встречах с жителями районов
Накануне вечером, 19 апреля, в Москве прошел единый день встреч горожан с главами управ районов, посвященный программе реновации жилья. Встречи планировалось провести в формате открытого диалога, где москвичи могли получить от представителей власти ответы на вопросы: как формируются перечни домов под снос, какие планы в отношении конкретных домов, а также на каких условиях будут предоставляться новые квартиры. Громче всего прошла встреча в районе Хамовники. Там глава управы Сергей Носков заявил, что его район не затронет анонсированная столичными властями программа сноса хрущевок.
The Village узнал у активистов и муниципальных депутатов, как прошел их диалог с местными представителям власти и что нового они узнали о программе реновации на этих встречах.
Александра Парушина муниципальный депутат района Хамовники
Встреча с управой была плохо анонсирована, но, несмотря на это, пришло больше тысячи человек. Толпа стояла на улице, и многие жители уходили, так и не попав на встречу. Из-за большого количества людей управе пришлось проводить не одну, а две встречи, которые прошли одна за другой.
Когда глава управы понял, что местные жители читали законопроект и им бесполезно отвечать общими фразами, он пообещал, что программа реновации не коснется нашего района. После этого он повторил эту фразу еще раз пять.
Несмотря на обещание не вносить наш район в программу реновации, мы все равно не расслабляемся, потому что обещания местного руководства по сравнению с будущим законопроектом — ничто. Жители Хамовников не хотят допустить градостроительного безобразия в городе. Поэтому мы не сидим сложа руки, а активно действуем: например, подаем единичные и коллективные письма в администрацию президента и мэрию.
Но даже если наш район действительно вычеркнут из программы, это будет очень странным решением. От реновации пострадают москвичи по всему городу, и во многих районах Москвы увеличится плотность населения, что скажется и на Хамовниках. Мы не можем этого допустить и расцениваем вчерашние обещания главы управы не как победу, а как факт, что нас боятся и слышат.
Константин Янкаускас
муниципальный депутат района Зюзино
Мне как депутату Зюзино очень жалко нашу управу, ей даже не хватает людей, чтобы эту встречу организовать. Им сверху спустили директиву, дали бумажки, которые нужно зачитать, но при этом нормальное помещение для встречи не помогли подобрать. В результате очередь посетителей растянулась на три дома от школы, где все проходило, многие даже не смогли туда попасть. Информационных справок о программе реновации и законопроекте хватило на четверть присутствующих.
Мне непонятно, зачем было проводить эту встречу до принятия законопроекта, до подготовки площадок, где можно начать строительство новых домов под переселение. Недовольство местными властями лишь усилилось из-за отсутствия информации. Получается, что правительство Москвы сделало только себе хуже, организовав эти встречи. При Лужкове, у которого пятиэтажки на льготных условиях сносила и застраивала жена, жители хорошо относились к программе, потому что все было продумано, в том числе момент информирования и работы с людьми. А тут Собянин вроде сказал, что даст всем новые квартиры, но встречи организовал плохо: маленький зал, куда не все попали, трансляция на других этажах с очень плохим звуком — люди просто ничего не поняли и ушли.
На собрании сказали, что будет приниматься законопроект о реновации, но никаких подробностей о нем не рассказали. Сообщили, что пройдет голосование на портале «Активный гражданин» и в многофункциональных центрах «Мои документы». По его результатам сформируют предварительные списки домов под снос, а к концу года уже утвердят документ с программой реновации. На голосовании, как я понял, спросят: «Хотите ли вы, чтобы ваш дом вошел в программу реновации?» При этом заранее жителям не говорят, какой будет порядок переселения и куда их будут переселять. Мне, например, непонятно, где в Зюзине стартовые площадки, на которых можно построить новые жилищные комплексы. А если в Зюзине таких площадок нет, то переселять будут в соседние районы — в нашем случае это Черемушки, Коньково и Ясенево. При этом переселившиеся в Ясенево окажутся ближе к МКАД. Хотя сейчас они живут в 20 минутах от центра.
Елена Баркова
житель Головинского района
Почти половина домов нашего района — это пятиэтажки, сколько из них планируют снести — неизвестно. Почти все пятиэтажки стоят среди высотных домов, поэтому в зоне реновации оказывается весь район. В проекте закона написано, что сносить будут целыми кварталами.
На встречу, которая проходила в большом зале здания управы, пришло много жителей: люди стояли вдоль стен, и, мне кажется, не все поместились. На сцене выступал глава управы Михаил Панасенко. Он рассказал, что на портале «Активный Гражданин» будет проходить голосование. Это вызвало много возмущения, ведь закона еще никто не видел, а уже предлагают голосовать против него или за. Результат голосования на «Активном гражданине» нельзя никак проверить. Я думаю, он будет в поддержку законопроекта.
На входе в здание всем жителям предложили расписаться на пустых листах бумаги, чтобы подтвердить факт своего присутствия. Один из жителей стал возмущаться, потому что бумаги были без шапки, и теперь наши подписи можно использовать как угодно.
В целом встреча прошла довольно эмоционально. Панасенко говорил общими фразам без какой-либо конкретики, а жители возмущались и возражали. Были, конечно, и люди, которые поддерживают реновацию, однако таких было меньшинство, и они не выступали.
Дмитрий Вороновский
муниципальный депутат Измайлово
Пришло огромное количество людей, актовый зал школы даже всех не вместил. Очевидно, люди плохо информированы по программе, у них было много вопросов — на подавляющее большинство которых глава управы не мог ответить. Он просил оставлять заявки в письменном виде, обещая ответить письменно.
Я не понимаю, зачем проводилась встреча, когда даже не определены условия реновации. Скорее всего, для выявления общего мнения по районам. Там раздавали небольшие анкетки с вопросами «Вы за переезд или против?». Мне кажется, что большинство жителей хотят переехать из хрущевок в новые дома: агрессии и ярого противодействия я не увидел. На собрание люди шли с вопросами, куда и как они переедут. В Измайлове много стартовых площадок, куда могут уехать жители хрущевок. Глава управы сказал, что их семь и есть уже построенный дом под переселение. Этот дом стоит прямо на обочине Щелковского шоссе — это, конечно, ужасное место, я не знаю, захотят ли люди переезжать в этот адский дом.
Также всех волновало, как будут выяснять мнения людей, хотят они переехать или нет. Власти намерены проводить голосование через портал «Активный гражданин». Но в хрущевках живут в основном пенсионеры: о каком вообще «Активном гражданине» может идти речь? «А у кого нет интернета?», «Пойдут в МФЦ», «Как будет проверяться чистота подсчета голосов?», «Как-то будет».
Никакой конкретики в общем не сказали, когда, что, зачем — взбаламутили, не дав информации.
Юлия Рубанова
житель района Хорошево-Мневники
На встречу с главой управы пришло более тысячи человек, многие не поместились в зал и остались стоять на улице, поэтому глава управы пообещал, что в будущем пройдет несколько встреч жителей по кварталам. Также он пообещал, что переселение из старых домов будет происходить в границах нашего или соседнего района. На встрече было много бабушек, которые говорили, что не хотят жить «в дерьме», а хотят переехать в новые дома.
Глава управы только и делал, что раздавал обещания. Он заверил, что местным жителями дадут квартиры стоимостью 18 миллионов, с хорошим ремонтом и стеклопакетами. На мой вопрос, как будет решена проблема с нехваткой поликлиник и детских садов, ответил, что все необходимые здания построят. Хотя в законопроекте об этом ничего не написано. Поэтому мы не доверяем словам главы управы.
Дмитрий Ермолаев
житель Академического района
На встречу в управу пришло более 500 людей, и зал, который рассчитан приблизительно на 70 мест, не смог вместить всех желающих. В итоге начался балаган, так что было решено параллельно провести вторую встречу — на улице. На ней замглавы управы по вопросам строительства Геннадий Стаканов назвал стартовые площадки: строительство будет идти на месте двух домов под снос и в районе, где сейчас находятся гаражи.
На большинство вопросов жителей у представителей управы не было ответа. Насколько я понял, на основе различных исследований управа составляет предварительные списки кварталов под снос. Если в каком-то квартале жители активно выступают против, то этот квартал, возможно, сносить не буду. Я живу в 14 квартале, а рядом находится 11-й, жители которого собрали порядка 980 подписей против реновации — их сносить не будут. А в моем квартале пока нет такой объединяющей силы.
Многие люди из моего дома не хотят никуда переезжать, но бабушки, как правило, не против. Им просто неправильно преподносят информацию. Их не спрашивают, хотят ли они, чтобы во дворе стало в два раза больше алкоголиков, чтобы все было машинами заставлено, а коммунальная плата стоила не 2 тысячи, а восемь? Бабушки думают, что просто за счет смены квартиры улучшат место проживания.
Власти постоянно говорят о реновации района и о том, как удобно нам здесь будет жить, но ведь на самом деле нас переселят в другое место. Район больше не будет иметь ко мне отношения
Текст: Андрей Яковлев
Текст: Кирилл Руков
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