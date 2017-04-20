Мне как депутату Зюзино очень жалко нашу управу, ей даже не хватает людей, чтобы эту встречу организовать. Им сверху спустили директиву, дали бумажки, которые нужно зачитать, но при этом нормальное помещение для встречи не помогли подобрать. В результате очередь посетителей растянулась на три дома от школы, где все проходило, многие даже не смогли туда попасть. Информационных справок о программе реновации и законопроекте хватило на четверть присутствующих.

Мне непонятно, зачем было проводить эту встречу до принятия законопроекта, до подготовки площадок, где можно начать строительство новых домов под переселение. Недовольство местными властями лишь усилилось из-за отсутствия информации. Получается, что правительство Москвы сделало только себе хуже, организовав эти встречи. При Лужкове, у которого пятиэтажки на льготных условиях сносила и застраивала жена, жители хорошо относились к программе, потому что все было продумано, в том числе момент информирования и работы с людьми. А тут Собянин вроде сказал, что даст всем новые квартиры, но встречи организовал плохо: маленький зал, куда не все попали, трансляция на других этажах с очень плохим звуком — люди просто ничего не поняли и ушли.

На собрании сказали, что будет приниматься законопроект о реновации, но никаких подробностей о нем не рассказали. Сообщили, что пройдет голосование на портале «Активный гражданин» и в многофункциональных центрах «Мои документы». По его результатам сформируют предварительные списки домов под снос, а к концу года уже утвердят документ с программой реновации. На голосовании, как я понял, спросят: «Хотите ли вы, чтобы ваш дом вошел в программу реновации?» При этом заранее жителям не говорят, какой будет порядок переселения и куда их будут переселять. Мне, например, непонятно, где в Зюзине стартовые площадки, на которых можно построить новые жилищные комплексы. А если в Зюзине таких площадок нет, то переселять будут в соседние районы — в нашем случае это Черемушки, Коньково и Ясенево. При этом переселившиеся в Ясенево окажутся ближе к МКАД. Хотя сейчас они живут в 20 минутах от центра.