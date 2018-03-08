Бульвары и скверы в Москве постепенно покрывают искусственными газонами, на которых практически не живут насекомые — их там столько же, сколько на асфальте. А воробьи выкармливают птенцов насекомыми, поэтому им просто становится нечего есть. К сожалению, рекомендации биологов при ведении городского хозяйства пока не учитываются — я не знаю ни одного случая, когда к разработке проекта «реконструкции» парка привлекали бы профессионального биолога.

Общее сокращение популяции воробьев вряд ли связано с зимними условиями, они в это время держатся плотными группами и сидят в полюбившихся им кустах, а ночуют в укрытиях. У воробьев нет клаустрофобии — они залезут в любую щель и любую дырочку. К 2014 году мы составили «Атлас птиц Москвы» и подробно обследовали всю территорию города внутри МКАД. Исследование заняло шесть сезонов, и никто из 67 наблюдателей не говорил о том, что воробьев стало больше. Наоборот, их численность снизилась во многих районах.

В Москве становится все больше зданий, людей, машин, велосипедов, а также собак и, что особенно опасно для птиц, кошек. Точечная застройка превращает всю Москву в окрестности Ильинки с несколькими веточками в «Зарядье».

А вот о том, что станции сотовой связи отрицательно влияют на птиц, достоверных данных пока, насколько я знаю, нет. И, я думаю, если бы они были, их бы мгновенно обнародовали. После того как в Германии стали активно использовать ветряные мельницы, по всему орнитологическому миру несколько раз прокатилась кампания против ветряков, которые влияют на численность и благополучие птиц. Если бы сотовая связь вредила птицам, мы бы сразу об этом узнали.