В последние месяцы москвичи обратили внимание на уменьшение количества воробьев в городе. Голуби и вороны на месте, а чириканье из кустов слышно все реже и реже. По некоторым оценкам, воробьев в Москве стало в несколько раз меньше. The Village разобрался, при чем тут чиновники, 4G-интернет и рулонные газоны, а также рассказал, как спасти воробьев.
«Им просто становится нечего есть»
Михаил Калякин
орнитолог, доктор биологических наук, директор зоологического музея МГУ, координатор программы «Птицы Москвы и Подмосковья»
Бульвары и скверы в Москве постепенно покрывают искусственными газонами, на которых практически не живут насекомые — их там столько же, сколько на асфальте. А воробьи выкармливают птенцов насекомыми, поэтому им просто становится нечего есть. К сожалению, рекомендации биологов при ведении городского хозяйства пока не учитываются — я не знаю ни одного случая, когда к разработке проекта «реконструкции» парка привлекали бы профессионального биолога.
Общее сокращение популяции воробьев вряд ли связано с зимними условиями, они в это время держатся плотными группами и сидят в полюбившихся им кустах, а ночуют в укрытиях. У воробьев нет клаустрофобии — они залезут в любую щель и любую дырочку. К 2014 году мы составили «Атлас птиц Москвы» и подробно обследовали всю территорию города внутри МКАД. Исследование заняло шесть сезонов, и никто из 67 наблюдателей не говорил о том, что воробьев стало больше. Наоборот, их численность снизилась во многих районах.
В Москве становится все больше зданий, людей, машин, велосипедов, а также собак и, что особенно опасно для птиц, кошек. Точечная застройка превращает всю Москву в окрестности Ильинки с несколькими веточками в «Зарядье».
А вот о том, что станции сотовой связи отрицательно влияют на птиц, достоверных данных пока, насколько я знаю, нет. И, я думаю, если бы они были, их бы мгновенно обнародовали. После того как в Германии стали активно использовать ветряные мельницы, по всему орнитологическому миру несколько раз прокатилась кампания против ветряков, которые влияют на численность и благополучие птиц. Если бы сотовая связь вредила птицам, мы бы сразу об этом узнали.
«Современные здания из стекла и бетона не подходят для создания удобного гнезда»
Валентин Волков
главный специалист ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Популяция воробьев сокращается по всей Европе. Дело в том, что в городах становится все меньше удобных мест для гнездований. Современные здания из стекла и бетона не подходят для создания удобного гнезда.
Газон — это мертвая территория. Там насекомые жить не могут. Причем в Москве эти газоны еще и постоянно стригут, убивая все живое. Мне бы хотелось, чтобы в город вернулся газон моего детства с ромашками и одуванчиками. Для этого нужно изменить правила содержания зеленых насаждений. Мы сделали это для охраняемых природных территорий, но для парковых зон мы это сделать не можем: это зона ответственности мэрии.
«Воробьи вымирают, потому что не размножаются»
Вадим Мишин
руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники»
Воробьи вымирают, потому что не размножаются — нечем кормить потомков. Наши газоны постоянно стригут и с них вывозят всю листву, поэтому нет никакого пространства для жизни насекомых и беспозвоночных, которыми питаются воробьи. Конечно, из парков и скверов не нужно вывозить листву — ее надо оставлять около деревьев. Точной статистики по воробьям нет, но вы можете выйти в любой двор и бросить белый хлеб, на который слетятся только голуби. А раньше прилетали голуби пополам с воробьями.
Благоустройство Москвы сказывается не только на воробьях. За последние три года количество соловьев в городе сократилось на 70 %. Вы не услышите сейчас соловьев в Москве. Раньше спать было невозможно из-за них, а сейчас — тишина. В свое время в пойме московских рек росли бурьяны, в которых и селились птицы. А сейчас сделали дорожки, скамейки, убрали все растения, положили мавританский газон — а птицам жить негде.
Я не говорю, что не надо благоустраивать город, но нужно же продумывать места для выживания пернатых. Иначе в Москве будет только стекло, бетон и искусственный ботанический арт-объект «Зарядье». Сегодня в нем нет места для существования птиц.
Властям нужно создавать на территории города маленькие заказники, где птицы смогут размножаться и куда не пролезет человек. Внутри должен быть бурьян, а снаружи эти места можно обсадить красивыми кустарниками.
За охрану окружающей среды и экологию в Москве отвечает департамент природопользования и охраны окружающей среды. Его руководитель Антон Кульбачевский не ответил на телефонный звонок The Village. Пресс-служба не смогла дать оперативный ответ.
Как спасти воробья:
Сделать синичник, то есть дом для воробьев
Примерные параметры жилища: высота — 30 см; ширина — 10 см; длина — 12 см; леток (дырочка-вход) — 3,5 см.
Воробьям понравятся просушенные тонкие доски без трещин и щелей.
Дом лучше не красить, а если и красить, то в тусклые цвета.
Картон, фанера, пластмасса и глина не подойдут для создания дома.
Не стоит вешать синичник входом на север или северо-восток, откуда часто дует холодный ветер.
Дом нужно установить не ниже трех метров, но не выше крон деревьев. Сделать это можно на дереве или на балконе.
Сделать кормушку
Можно сделать из чего угодно, даже из пакета молока
Универсальный корм — не жареные семечки
Нельзя кормить черным хлебом, пшеном, солеными, кислыми, копчеными и вареными продуктами
Можно кормить салом, но не соленым
Воробьи любят сыр: плавленый и твердый
Можно кормить овсянкой, а чтобы она не разлеталась, сдабривать ее растопленным животным жиром
Кормить надо не только зимой, а круглый год
Обложка: Marcin Perkowski — stock.adobe.com
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