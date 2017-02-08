Почему эта тема всплыла только сейчас? Достаточно сложный вопрос. Мы начали писать меморандум полгода назад, когда пришла идея для такого исследования. Тогда же собралась группа ученых, которые приняли участие в подготовке.

На самом деле основной тезис меморандума не в том, что это лженаука, а в том, что нехорошо вводить в заблуждение граждан. Никто не говорил и не говорит о том, что гомеопатию нужно запретить. Разговор идет лишь о том, что потребитель должен быть надлежащим образом информирован. Если он идет к гомеопату и получает гомеопатическое лечение, то здесь никаких претензий быть не может. Другое дело, когда он идет в поликлинику или больницу к врачу, чтобы получить медицинскую помощь и лекарственные препараты с доказанной клинической эффективностью, а получает под этим видом препараты, которые такой эффективностью не обладают. Тут важно то, что сами гомеопаты говорят: «Мы не знаем, как это работает, но мы хотим верить, что это работает».

У потребителя должна быть возможность выбрать, он вправе, на наш взгляд и по законодательству, получить информацию об услуге, которая ему предоставляется, и мы всего лишь хотим обратить внимание на то, что сейчас потребитель зачастую вводится в заблуждение. Он приходит в аптеку или к врачу и говорит: «Дайте мне какое-нибудь лекарство». И ему рекомендуют или назначают гомеопатический препарат под видом обычного лекарственного средства.

Сам по себе формат нашего меморандума не имеет никакой юридической силы, и никаких юридических и административных последствий он тоже не несет. Мы всего лишь сделали такой аналитический документ, или, можно сказать, обзорную научную статью. Отсюда и удивительно, что такой абсолютно беззубый документ вызвал такое большое количество реакций, в том числе и мое увольнение — это все-таки административное давление.

Я могу только предполагать, с чем это связано. Естественно, это большой бизнес. За 2016 год оборот гомеопатических средств перевалил за 7 миллиардов рублей. Я думаю, что та реакция, которую мы сейчас видим, — это еще даже не реакция гомеопатического бизнеса, а просто проявление нежелания кого-то даже потенциально с ним вступать в контакт.