Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал на своей странице в Facebook результаты теледебатов 26 января с оппозиционером и главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Лебедев начал с того, что признал свой проигрыш.

Дебаты — именно как дебаты — я проиграл. Ну я не тренируюсь каждый день выступать с броневика, так что это понятно Артемий Лебедев, дизайнер

При этом он сравнил своего оппонента с ведущей программы «Ревизорро» Леной Летучей, уточнив, что такая манера — «это очень зрелищно, но совершенно неправомерно». По мнению дизайнера, Навальный призывал его нарушить закон, назвав стоимость и условия договоров с другими частными компаниями, то есть «раскрыв коммерческую тайну». «Все наши договоры с государственными организациями всегда в полном объеме опубликованы на сайте госзакупок. Или не опубликованы, если это позволяет положение о закупках тех самых госструктур. Это все строго в рамках законов», — пояснил Лебедев.

Также он уточнил, что считает худшим участником дебатов совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина, а лучшим — медиаменеджера Демьяна Кудрявцева.