Из института психологии имени Выготского при Российском государственном гуманитарном университете уволились не менее 12 преподавателей — таким образом они выразили свое несогласие с политикой руководства вуза. О массовом увольнении сообщается на странице «Преподаватели РГГУ» в Facebook.

Одна из сотрудниц института имени Выготского Марина Новикова-Грунд выложила в группе снимок своего заявления об уходе. «Причина: я не могу работать под руководством людей, которые демонстративно пренебрегают интересами науки и образования. Это оскорбляет меня как ученого и как преподавателя», — пишет она.

Судя по информации на сайте института, всего в нем работают 97 преподавателей.

В марте 2016 года в РГГУ сменился ректор. Эту должность занял Евгений Ивахненко, после чего в вузе начались увольнения. В конце марта о своем увольнении заявили 15 профессоров РГГУ. По их словам, руководство вуза решило уволить их из-за несогласия с действиями ректора. После появления этой информации в социальных сетях и СМИ Ивахненко выступил во дворе вуза и пообещал, что все эти преподаватели останутся в вузе.