Министр образования России Ольга Васильева пообещала вернуть астрономию в число обязательных школьных предметов. Об этом глава ведомства сообщила на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

«Возврат будет точно, сто процентов», — заявила Васильева. При этом глава департамента госполитики в сфере общего образования Анастасия Зырянова напомнила, что из базисного плана школьной программы астрономия исчезла в 1991 году, однако остались астрономические кружки, а многие школы включают раздел астрономии в уроки физики.

Вместе с тем в феврале 2016 года Минобрнауки, которое в то время возглавлял Дмитрий Ливанов, в ответ на инициативу Государственной думы о введении астрономии заявило, что эта дисциплина изучается в школах в рамках других дисциплин и может быть введена в качестве дополнительного предмета.