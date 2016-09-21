Специалисты фонда «Общественное мнение» выяснили, как граждане оценивают качество школьного образования в России.

32 % россиян недовольны

школьным образованием

По сравнению с 2015 годом доля граждан, считающих низким качество современного образования в школах, выросла на треть. Тогда она составляла 24 %. Еще 44 % опрошенных назвали школьное образование средним, и лишь 12 % заявили о его высоком уровне. При этом больше всего претензий к школе оказалось у старшего поколения. Сами недавние выпускники в большинстве своем придерживаются нейтральной позиции.

Доля россиян, полагающих, что качество преподавания в школах снижается, также увеличилась — с 36 до 46 % за год. 22 % респондентов уверены, что никаких существенных изменений в этой сфере не происходит, а еще 18 % полагают, что учить стали лучше.

В целом, 58 % населения считают, что государство уделяет школе недостаточно внимания. Еще 30 % придерживаются противоположной точки зрения.