В Школе дизайна Высшей школы экономики 5 октября стартует новый сезон открытых лекций. Об этом The Village рассказали представители учебного заведения.

Куратором проекта «Открытые лекции в Школе дизайна НИУ ВШЭ» выступит ведущий преподаватель Школы дизайна Мария Калинина. При этом первым участником новой программы станет главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова. Она проведет краткий обзор российских и зарубежных изданий об искусстве, а также расскажет о том, как бумажный формат средств массовой информации сочетается с новыми возможностями и инструментами цифровой эпохи. Начало лекции запланировано на 19:00. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации.

Также организаторы уточнили, что 12 октября лекцию проведет художник и режиссер Ксения Перетрухина, а 22 ноября в Школе дизайна выступит художник Георгий Литичевский. С более подробной информацией о спикерах, темах и расписании встреч можно ознакомиться на официальной странице проекта в Facebook — там же будут публиковаться анонсы всех готовящихся мероприятий сезона.

