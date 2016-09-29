Журнал Times Higher Education опубликовал предметные рейтинги лучших университетов мира, куда попали четыре российских вуза. Результаты исследования приводятся на сайте издания.

Рейтинги составили на основе оценки учебных заведений по направлениям «Бизнес и экономика», «Искусство и гуманитарные науки», «Компьютерные науки», «Физика», «Социальные науки», «Инженерия и технологии», «Науки о жизни» и «Здравоохранение и медицина».

По направлению «Бизнес и экономика» 83-е место заняла Высшая школа экономики. МФТИ занял 78-ю строчку в рейтинге по «Естественным наукам». МГУ занял место в двух рейтингах — 66-ю строчку в области гуманитарных наук и 43-ю строчку в области компьютерных наук. В последний рейтинг также попал Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), занявший 56-е место в рейтинге.

Ранее Times Higher Education опубликовал общий рейтинг мировых вузов. В этот список попали 24 российских университета, включая МГУ, МФТИ, ИТМО и ВШЭ.

