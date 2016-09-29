Московские школьники с октября начнут пользоваться специальными часами c GPS-трекером, кнопкой SOS и SIM-картой. Об этом сообщил первый заместитель директора Московского центра технологической модернизации образования (Темоцентра) Роман Ершов, передает информагентство «Москва».

«На сегодняшний день могу сообщить, что технические испытания завершены, сбоев в работе часов не было обнаружено, и в начале октября эти часы появятся в тех школах, директора которых согласились участвовать в апробации на своих учениках. Сегодня–завтра мы их уже передаем в московские школы. Школы раздадут их тем родителям, которые согласились участвовать в апробации», — рассказал Ершов.

Он уточнил, что свое участие в пилотном проекте в настоящее время подтвердили четыре школы, однако, по словам Ершова, их количество еще может увеличиться.

