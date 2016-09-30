Каждый второй ученик уходит из школы после девятого класса и не сдает ЕГЭ. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

«Ранее в старшую школу шли почти все — 1,2 миллиона выпускников 9-х классов. Сегодня сдают ЕГЭ 600 тысяч, а потому после 9-го класса еще порядка 600 тысяч школьников идут в учреждения среднего профессионального образования для получения рабочих специальностей», — сказал Кравцов.

По мнению главы Рособрнадзора, это связано с совершенствованием процедур Единого государственного экзамена. При этом Кравцов уточнил, что экзамен стал более прозрачным, а потому и более сложным.