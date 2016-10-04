Просветительский проект Arzamas совместно с Российской государственной библиотекой запускает полугодичный курс бесплатных лекций, посвященный истории культуры восточных и западных стран мира. Об этом The Village рассказали представители проекта.

«Наш курс затронет темы от китайской поэзии до Французской революции — мы представим всю историю культуры в рассказах главных специалистов и исследователей. Мы представляем себе два типа людей, которые могут прийти в задумываемый лекторий: старшеклассника, который что-то где-то слышал, знает, кто сражался в Столетней войне, но не знает, что с этим знанием делать, и хочет пойти дальше в своем образовании, и человека лет тридцати–сорока, который если что-то знал, то забыл, который знает, что Лао-цзы — это „из Китая“, но с трудом представляет себе, что такое египетская культура», — говорится в анонсе курса.

Уточняется, что проект будет разделен на два факультета — «Восток» и «Запад». Первый будет состоять из 10 вводных лекций и 10 лекций-ознакомлений, в которых через конкретные сюжеты будет рассказываться о культуре той или иной цивилизации (каждая полуторочасовая лекция будет посвящена одной из таких цивилизаций). Так, по задумке авторов, во время занятия, посвященного китайской поэзии, можно будет узнать как о китайской литературе вообще, так и о китайской истории. Вместе с тем на факультете Запада не будет разделения по странам, а каждая лекция представит рассказ о важном культурном явлении, сформировавшем культуру Западной Европы.

Первые лекции о Западе пройдут 9 и 23 октября — так, Михаил Бойцов осветит тему «Нравились ли Аттиле римские бани? О Римской империи и варварских королях», а Андрей Виноградов поговорит о том, «Как языческий Рим стал христианским миром». Первое занятие, посвященное Востоку, 16 октября проведет Георгий Старостин — он расскажет, «Что такое иероглифы, и почему ими пользуются на Востоке, а не на Западе».

Занятия курса будут проходить каждое воскресенье в 16:00 в доме Пашкова. Перед посещением участники должны будут зарегистрироваться на сервисе Timepad, при этом на сайте проекта будет представлена подробная информация о теме и лекторе.