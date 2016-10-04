Информацию о работе московских государственных школ теперь можно узнать через новое мобильное приложение «Московские школы». Об этом сообщается на сайте департамента образования Москвы.

«С помощью приложения москвичи могут узнать адрес интересующей школы, ее место в рейтинге, уточнить, какие уровни образования реализуются в той или иной образовательной организации. Также жителям столицы доступны сведения о руководящем составе школы, все контактные данные и многое другое», — пояснили в департаменте.

Для поиска школы в приложении есть фильтры. Например, здесь можно задать название или номер учреждения, точный адрес, фамилию директора и близость учебного заведения к интересующей станции метро.

«Московские школы» являются приложением справочной системы департамента образования. Пока оно доступно для скачивания только пользователей iOS.