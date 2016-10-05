Рейтинг из 500 лучших российских школ 2016 года, составленный Московским центром непрерывного математического образования при содействии министерства образования и науки России, возглавили учебные заведения из Петербурга, Саранска и Москвы. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Место Школа Город

Президентский физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербург

Республиканский центр для одаренных детей Саранск

Школа № 1329 Москва

Специализированный учебно-научный Центр МГУ имени Ломоносова, школа имени А. Н. Колмогорова Москва

Школа № 57 Москва

Отмечается, что в топ-25 лучших школ России также вошли учебные заведения Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Екатеринбурга, Вологды, Казани, Омска, Ижевска и Кирова. Среди 500 лучших школ 150 — московские, 31 школа из Санкт-Петербурга, 21 — из Татарстана и 18 — из Челябинской области.

Всего же в этом году в рейтинге оказались представлены школы из 73 регионов России. При этом в топ-500 не попали учебные заведения из Еврейской автономной области, Забайкальского края, Карачаево-Черкесии, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Чечни, Хакасии, Тувы и Сахалинской области.

При составлении рейтинга учитывались результаты итоговых экзаменов в 9-х классах и выступлений учеников на Всероссийской олимпиаде школьников. С прошлого года в рейтинге не учитываются результаты ЕГЭ выпускников.