Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, сайт столичного правительства Mos.ru запустил сервис «Школьная почта», с помощью которого с 5 по 9 октября все желающие смогут отправить электронную открытку учителям и другим работникам московских школ. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Чтобы поздравить учителя, нужно найти его в поисковой системе, выбрать одну из пяти открыток и авторизоваться через социальные сети для установки подписи. Поздравления адресатам доставят через электронный дневник и электронный журнал.

Впервые День учителя отметили в 1965 году. Затем профессиональным праздником педагогов стало первое воскресенье октября. А с 1994 года День учителя в России празднуют 5 октября, во Всемирный день учителей. Если же день выпадает на выходной, то торжества переносят на последний рабочий день — пятницу или субботу.