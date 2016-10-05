Студентке петербургского филиала ВШЭ запретили быть старостой из-за пола
Студентка петербургского филиала Высшей школы экономики Варвара Михайлова рассказала, что ее отказались назначить старостой группы из-за традиции, по которой старостами становятся только мужчины. Об этом Михайлова рассказала на своей странице в Facebook.
По словам студентки, в ее первый учебный день менеджер юридического факультета Максим Паламарчук предложил студентам выбрать старосту группы, подчеркнув, что рассматриваться будут только кандидатуры мужчин. «По традиции, старостами у нас могут быть только мужчины», — цитирует его Михайлова.
Студентка попыталась получить письменный отказ, но декан факультета Татьяна Алексеева выразила уверенность в том, что эта практика не нарушает права женщин. Кроме того, она посоветовала Михайловой «больше улыбаться».
Михайлова утверждает, что ранее в петербургском филиале женщин назначали старостами групп. Это ей подтвердила одна из выпускниц.
В петербургском филиале ВШЭ подтвердили факт конфликта, сообщает «Медуза». Пресс-секретарь ректора Софья Ваняткина также отметила, что университет проводит внутреннюю проверку данного инцидента.
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