Студентка петербургского филиала Высшей школы экономики Варвара Михайлова рассказала, что ее отказались назначить старостой группы из-за традиции, по которой старостами становятся только мужчины. Об этом Михайлова рассказала на своей странице в Facebook.

По словам студентки, в ее первый учебный день менеджер юридического факультета Максим Паламарчук предложил студентам выбрать старосту группы, подчеркнув, что рассматриваться будут только кандидатуры мужчин. «По традиции, старостами у нас могут быть только мужчины», — цитирует его Михайлова.

Студентка попыталась получить письменный отказ, но декан факультета Татьяна Алексеева выразила уверенность в том, что эта практика не нарушает права женщин. Кроме того, она посоветовала Михайловой «больше улыбаться».

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Михайлова утверждает, что ранее в петербургском филиале женщин назначали старостами групп. Это ей подтвердила одна из выпускниц.

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В петербургском филиале ВШЭ подтвердили факт конфликта, сообщает «Медуза». Пресс-секретарь ректора Софья Ваняткина также отметила, что университет проводит внутреннюю проверку данного инцидента.