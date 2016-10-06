Президент России Владимир Путин провел встречу с учителями, признанными лучшими педагогами страны. Видеозапись встречи опубликована на сайте Кремля.

Во время беседы с «Учителем года-2016» Александром Шагаловым из Армавира Путин спросил, сколько тот зарабатывает. Учителя русского языка и литературы смутил этот вопрос, однако затем он ответил, что его месячный заработок варьируется от 25 до 30 тысяч рублей.

27 000 рублей в месяц зарабатывает

«Учитель года» Александр Шагалов

Президент отметил, что зарплата Шагалова ниже среднего педагогического заработка в России. По словам Путина, в 2015 году средняя зарплата школьных учителей в России составил 32,5 тысячи рублей.