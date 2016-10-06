Сколько получает «Учитель года»
Президент России Владимир Путин провел встречу с учителями, признанными лучшими педагогами страны. Видеозапись встречи опубликована на сайте Кремля.
Во время беседы с «Учителем года-2016» Александром Шагаловым из Армавира Путин спросил, сколько тот зарабатывает. Учителя русского языка и литературы смутил этот вопрос, однако затем он ответил, что его месячный заработок варьируется от 25 до 30 тысяч рублей.
27 000
рублей в месяц зарабатывает
«Учитель года» Александр Шагалов
Президент отметил, что зарплата Шагалова ниже среднего педагогического заработка в России. По словам Путина, в 2015 году средняя зарплата школьных учителей в России составил 32,5 тысячи рублей.
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