Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки после проверок лишила государственной аккредитации три московских вуза. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Рособрнадзором полностью лишены государственной аккредитации по программам высшего образования ЧУ ВО „Экономико-правовой институт“, НОУ ВПО „Международная академия оценки и консалтинга“, ОАНО ВО „Московский открытый институт“», — сообщили представители ведомства.

Кроме того, запрещен прием в столичную Международную академию бизнеса и управления, потому что та не выполнила предписания в установленные сроки. Такие же санкции применены в отношении Института бизнеса, психологии и управления (Химки). Также лишены аккредитации полностью Сергиево-Посадский гуманитарный институт и филиал Российского государственного социального университета в Клину.

Ведомство также временно остановило действие лицензии на осуществление образовательной деятельности у Института психотерапии и клинической психологии, Академического правового института, Академического международного института, Института мировой экономики и информатизации в Москве.