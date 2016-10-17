В российских высших учебных заведениях появятся специальные «антитабачные» кабинеты для борьбы с курением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста-психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе.

В кабинетах студенты смогут получить консультации про то, как бросить курить и какой вред курение наносит здоровью. «Достигнута договоренность с министерством образования о том, что в высших заведениях будут организованы соответствующие кабинеты против табакокурения, куда любой желающий обучающийся студент может анонимно обратиться и получить соответствующую помощь», — пояснил Кекелидзе.

Антитабачная кампания распространится и на школы. На уроках ОБЖ детям будут рассказывать о психологии табакокурения. По словам Кекелидзе, этот курс будет нести исключительно прикладной характер.