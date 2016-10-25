В Москве с 8 ноября по 8 декабря пройдет цикл семинаров «Культура еды». Об этом The Village сообщили организаторы курса.

Занятия будут проходить в «Дирекции образовательных программ» в сфере культуры и искусства департамента культуры Москвы. В рамках курса из десяти лекций расскажут о быстрой городской еде, об обновленной культуре рынков и гастрономических фестивалей и о национальной русской кухне.

Лекторами станут историки русской кухни Ольга и Павел Сюткины, организаторы проекта Stay Hungry и сооснователи кафе «Искра» Анна Бичевская и Алена Ермакова, редактор «Афиши Daily» Анна Масловская, ресторанный критик Александр Ильин, основатель проекта «Местная еда» Анастасия Колесникова и арт-директор гастропаба «Дом 12» Станислав Шаповалов. Куратор всего проекта — креативный директор агентства «Аппетитный маркетинг» Кристина Жегунова.

Занятия будут проходить два раза в неделю по вечерам. Стоимость курса 11 900 рублей. После прохождения слушатели получат сертификат. Записаться на курс и найти подробную информацию о лекциях можно на сайте проекта.

