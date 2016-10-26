В Москве родительская организация помощи детям с расстройством аутистического спектра «Контакт» открыла первую группу для детей с аутизмом в детском саду. Об этом The Village рассказали представители организации.

В дошкольном отделении школы № 1298 в Куркине в специально оборудованном помещении команда педагогов будет помогать детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями и готовить их к адаптации среди сверстников. В группу принимают детей с любыми расстройствами аутистического спектра. По словам организаторов, это первый подобный проект для дошкольников. Ранее подобные группы работали только в школах.

Организация также запустила сбор денег для того, чтобы оплатить годовую работу двух тьюторов и супервизора, чьи ставки не финансируются государством.

РОО «Контакт» официально существует с 2013 года. Организация помогает детям с аутизмом, семьям с такими детьми, а также сотрудничает со специалистами и государственными органами.