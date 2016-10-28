Министерство образования и науки объявило об индексации студенческих стипендий на 5,9 % в 2017/2018 учебном году. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2017 году и на 2018–2019 годы обеспечена индексация стипендий. Стипендии вырастут. Индексация (она происходит с 1 сентября) в 2017 году составит 5,9 % , 4,8 % — в 2018-м, 4,5 % — в 2019 году», — рассказал директор департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Андрей Зарубин.

В 2016/2017 учебном году студенческие стипендии было решено не индексировать.