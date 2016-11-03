Министр образования Ольга Васильева поддержала инициативу по введению обязательных экзаменов по географии в 9-х и 11-х классах. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее положение содержится в концепции развития географического образования. По мнению Васильевой, для ее реализации потребуется усилить воспитательную составляющую географии, задуматься над качеством оснащения кабинетов в школе, а также решить некоторые финансовые вопросы.

2 ноября в Ломоносовском корпусе МГУ открылся второй Всероссийский съезд учителей географии. Во встрече приняли участие чиновники, учителя и методисты, заинтересованные в развитии базового и углубленного изучения географии в школах, в том числе в подготовке участников профильных олимпиад.

Сейчас обязательными для всех выпускников остаются ЕГЭ по русскому языку и математике. При этом постоянно обсуждаются различные варианты введения новых обязательных предметов — например, английского языка, истории или литературы.