Министерство образования и науки подготовило первый рейтинг качества образовательной деятельности вузов по мнению студентов и экспертов. Агентство «РБК» назвало десятку лидеров голосования.

Место Название вуза

Морской университет имени Ушакова

Кемеровский сельскохозяйственный институт

Кировская медицинская академия

Липецкий педагогический университет

Самарская сельскохозяйственная академия

Санкт-Петербургская химикo-фармацевтическая академия

Орловский университет экономики

Липецкий институт права и экономики

Санкт-Петербургский политехнический университет

Магнитогорский технический университет

Московские вузы в топ-10 не попали. Высшая школа экономики заняла 14-е место, Финансовый университет при правительстве — 78-е, МГУ — 111-е, МГИМО — 171-е, МИСиС — 306-е, МГТУ имени Баумана — 380-е, а РАНХиГС — 385-е место. Предполагается, что столь низкие позиции столичных университетов объясняются тем, что студенты здесь более критично настроены и «у них есть, между чем выбирать».

Хуже всех свои учебные заведения оценили учащиеся Оренбургского института искусств, Высшей школы музыки Якутии и Ярославской сельхозакадемии. Они замыкают подготовленный министерством список.

Рейтинг составлялся на основании результатов двухнедельного онлайн-опроса, в котором приняли участие 103 тысячи человек. 88 тысяч анкет заполнили студенты, а остальные — их родители, преподаватели и эксперты. Они оценивали вузы по коммуникабельности руководства, работе сайта, дружелюбию сотрудников и общему впечатлению от учебы и предлагаемой практики. Материальное обеспечение и качество преподавания в критериях не значились.