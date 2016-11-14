В Рунете запущен проект «1917. Свободная история» бывшего главного редактора телеканала «Дождь», автора книги «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря.

Авторы проекта предлагают читателям «узнать историю 1917 года от современников и главных героев событий самого важного года в истории России XX века». «Это сериал, воплощенный в форме соцсети: заходя на сайт, вы каждый день узнаете о том, что произошло ровно сто лет назад с героями и всей страной. Что занимало мысли людей, что случилось с каждым из них в этот насыщенный событиями год», — говорится на сайте «1917. Свободная история».

В описании проекта подчеркивается, что авторы сокращают тексты для упрощения восприятия, но никогда не меняют смысла, а рядом с каждой записью имеется ссылка на первоисточник. Все даты здесь приведены по новому стилю: сообщается о событиях, произошедших в этот же день ровно 100 лет назад.

Помимо Зыгаря, над проектом работают бывший главред The Question Сима Ореханов, создатель «Страдающего Средневековья» Юрий Сапрыкин, журналист Андрей Борзенко. Всего к запуску «1917. Свободная история» готовили более 100 журналистов и историков.