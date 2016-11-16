В Британской высшей школе дизайна с 12 по 30 января пройдут зимние интенсивы — в этом сезоне здесь подготовили курсы длительностью четыре и восемь дней. Об этом The Village сообщили представители Британки.

Курсы рассчитаны на людей, которые хотя попробовать себя в новой профессии или узнать нечто новое о своей. Интенсив из раздела «Попробуйте» дает возможность за четыре дня обучения познакомиться с разными областями в творческой индустрии. В этом разделе есть, например, курсы ювелирного дизайна, основ арт-бизнеса, визуальных коммуникаций и бренд-менеджмента.

Восьмидневные курсы в разделе «Прокачайте» предназначены для тех, кто уже знаком с выбранным направлением или уже работает по специальности, но стремится достичь более высокого профессионального уровня. Среди направлений — юридические аспекты в дизайне, современные технологии конструирования одежды, съемка рекламных роликов, digital-маркетинг и другие.

Стоимость любого курса независимо от длительности составляет 25 тысяч рублей. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте Британки.