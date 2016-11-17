Министерство культуры сократит бюджет на творческие вузы в 2017 году на 1,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов на совещании в Госдуме, передает ТАСС.

Дефицит затронет 60 образовательных учреждений, которые находятся на финансировании ведомства. На них в 2017 году выделяют 9,5 миллиарда рублей, притом что в 2016 году им давали 10,6 миллиарда рублей. «На эти вузы мы получаем деньги по госпрограмме по образованию и не можем восполнять дефицит по госпрограмме по культуре. В этом году мы получили 10,6 миллиарда рублей, на 2017 год у нас запланировано 9,5 миллиарда рублей, то есть дефицит составит 1,1 миллиарда рублей», — заявил Аристархов.

По его словам, кроме Минкультуры в дополнительных деньгах нуждаются ВГИК, Московская консерватория и Академия хореографии во Владивостоке. «На все это нам потребуется дополнительно без малого 300 миллионов рублей. Мы их запросили, но не получили», — пояснил Аристархов.

При этом он подчеркнул, что Минкультуры не имеет претензий к российскому министерству образования и науки: проблема, как считает Аристархов, в нехватке денег у самого Минобрнауки.