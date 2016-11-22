На Большой Пироговской улице в Москве откроется мемориальный музей Михаила Булгакова — его обустроят в квартире, где был написан роман «Мастер и Маргарита». Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Объявлен конкурс на разработку проекта реставрации и приспособления квартиры под музей. Писатель жил в этой квартире в 1920–30-х годах. У него в гостях бывали Илья Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша. Помимо «Мастера и Маргариты», здесь Булгаков написал «Бег» и «Кабалу святош». Отмечается, что сейчас квартира находится в неудовлетворительном состоянии.

Трехкомнатная квартира писателя расположена на цокольном этаже дома по адресу: Большая Пироговская, 35а, строение 1.