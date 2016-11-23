В первую официальную версию международного рейтинга трудоустройства выпускников от британской компании QS вошли сразу семь российских вузов. Об этом The Village сообщили представители высших учебных заведений.

Так, в категории 101–150 оказались МГУ имени М. В. Ломоносова и МГИМО. При этом МГУ стал третьим вузом в мире по показателю «Успешность выпускников», набрав 99,9 балла из 100 возможных. МГИМО же оказался в числе лидеров по трудоустройству выпускников в первые 12 месяцев после окончания вуза, набрав по этому показателю максимально возможный балл.

Еще два российских университета попали в категорию 151–200. Это СПбГУ и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. А в группе 201+ оказались МФТИ, НИУ ВШЭ и НИТУ МИСиС. При этом последний набрал высший балл по организации взаимодействия работодателей со студентами. Таких успехов удалось добиться всего семи вузам в мире.

Лидерами общего рейтинга в 2016 году стали Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Цинхуа. Всего же в топ вошли 300 вузов.

C 2014 года британская компания Quacquarelli Symonds составляла рейтинг трудоустройства выпускников в пилотном режиме. На этот раз он впервые вышел в официальном формате. При этом в него включили не 200, а 300 учреждений. Для ранжирования использовались пять индикаторов: «Репутация компаний-работодателей», «Сотрудничество с компаниями-работодателями», «Успешность выпускников», «Взаимодействие компаний и вуза» и «Уровень трудоустройства выпускников».