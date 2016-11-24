Правозащитное общество «Мемориал» выложило на своем сайте архив с данными о 41 688 сотрудниках НКВД, которые работали в ведомстве с 1935 по 1941 год.

Справочник носит название «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939». Его составил исследователь Андрей Жуков, который более 15 лет изучал архивы НКВД и документы жертв репрессий. Свою работу он выпустил в мае 2016 года на CD. Онлайн-версию подготовил сопредседатель московского «Мемориала» Ян Рачинский при участии координатора общества Олега Горланова.

В онлайн-версии дополнены и изменены более 4,5 тысяч биографических справок, добавлены отметки по местам службы, званиям и наградам. Также появилась возможность поиска репрессированных сотрудников НКВД.

На момент публикации новости страница архива оказалась недоступна. Рачинский рассказал «Новой газете», что это связано с большим потоком пользователей.