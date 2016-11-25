Некоммерческая организация «Лаборатория общественных пространств» объявила о запуске проекта «Сделано горожанами». Об этом The Village рассказали ее представители.

В рамках образовательной акции проведут открытые лекции и семинары об общественных пространствах в России. Куратором выступает ведущий консультант Project for Public Spaces Анна Сиприкова. Проект подготовлен при поддержке посольства США в Москве.

«Сделано горожанами» состоит из нескольких этапов. Сначала организаторы соберут информацию о проектах в России. Восемь участников, прошедших конкурсный отбор, смогут посетить семинар PPS в Нью-Йорке с 19 по 22 мая и конференцию Collective Impact в Бостоне с 23 по 25 мая 2017 года. Финальный этап пройдет в Ярославле в культурном центре TEXTIL в середине августа.

Подать заявку на участие, а также узнать необходимую информацию можно на сайте мероприятия.