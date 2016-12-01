Московский государственный университет имени Ломоносова занял третье место в рейтинге лучших университетов стран БРИКС по версии Times Higher Education.

Первое место досталось университету Пекина, а второе — университету Цинхуа. Также в пятерку лучших попали университет Кейптауна и Китайский университет науки и технологий.

В общей сложности в рейтинг вошли 24 российских вуза. В частности, МФТИ поднялся с 93-й на 12-ю строчку, а МИФИ — с 26-й на 19-ю.