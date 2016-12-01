Министр образования и науки Ольга Васильева прокомментировала предложение ввести в школах уроки православной культуры. Она отметила, что проект вновь отправлен на доработку, сообщают РИА «Новости».

Отделом катехизации и религиозного образования было предложено разработать факультативную программу по основам православной культуры. Она является частью федеральной программы, в которую входит шесть блоков. Православная культура была предложена как факультатив, а это прежде всего согласие родителей, ну и согласие школы. Она была очень негативно принята в мире образования и отправлена на доработку Ольга Васильева, министр образования и науки

Согласно проекту, программа разбита на три блока — для младшей школы, средней и старшей — и относится к числу элективных курсов, между которыми распределяются до 30 % учебного времени. Эти часы можно потратить на дополнительные занятия по основным предметам или ввести новые уроки. Предполагается, что в случае одобрения документа курс «Православная культура» станут массово вводить в школах по просьбам Минобрнауки и под давлением региональных епархий.

29 ноября сообщалось, что Российская академия образования вновь предприняла попытку ввести в школе курс православной культуры для 1–11 классов. В июле 2016 года РАО уже отправляла программу школьного курса «Православная культура» на рассмотрение в Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию. К сентябрю ее отвергли.

Сейчас в четвертом классе изучается обязательный школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Он включает несколько модулей на выбор: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Какой из них выбрать для изучения, решают родители ребенка на собрании в школе.