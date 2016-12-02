На «Яндекс.Картах» появились панорамы всех залов Третьяковской галереи. Об этом The Village рассказали в пресс-службе «Яндекса».

С помощью панорам можно совершить виртуальную прогулку по разным площадкам музея и рассмотреть представленные там картины.

«На панорамах есть все корпуса Третьяковской галереи, которые открыты для посетителей. Самые известные произведения — до начала ХХ века — собраны в главном здании в Лаврушинском переулке. На Крымском валу выставлены более поздние работы — от Шагала и Петрова-Водкина до современности. Можно заглянуть и в другие филиалы: дом-музей В.М. Васнецова, музей-квартиру А.М. Васнецова и музей-мастерскую А.С. Голубкиной», — говорится в сообщении «Яндекса».

По данным компании, Третьяковская галерея — один из самых популярных у россиян музеев. Чтобы собрать 400 панорам Третьяковски потребовалось сделать около полутора тысяч фотографий.

Также на «Яндекс.Картах» можно найти панорамы Политехнического музея на ВДНХ, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, цистерны Базилика в Стамбуле и других культурных объектов.