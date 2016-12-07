Депутат Законодательного собрания Ленобласти от «Единой России» Владимир Петров предложил включить в школьную программу серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Радио Балтика».

По мнению депутата, детям необходимо предлагать для чтения книги, которые им интересны. Петров уверен, что книги Роулинг заинтересуют школьников не меньше «Властелина колец», рекомендуемого для внеклассного чтения в некоторых российских школах.

«Самая большая проблема современного поколения — нежелание детей читать литературу. Лучше предлагать подросткам книги, которые будут им интересны. Сейчас в 5–6 классах есть раздел фантастика с изучением произведений Рэя Брэдбери и Александра Беляева. Но они писали 70–80 лет назад, наши дети уже далеки от прошлого», — уверен парламентарий.

С этой инициативой областной депутат намерен обратиться в министерство образования.