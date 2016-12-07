Россия заняла 33-е место в рейтинге по качеству образования. Об этом свидетельствуют результаты трехлетнего международного сопоставительного исследования качества общего школьного образования, подготовленного организацией экономического сотрудничества и развития.

По сравнению с исследованием 2012 года общие показатели незначительно улучшились. В области математики Россия получила 23-е место, в естественнонаучной грамотности — 32-е место. По читательской грамотности Россия заняла 26-е место. Отмечается, что равенство возможностей в российской системе образования оказалось выше среднего, и заметно снизилась доля восьмиклассников, не усвоивших школьную программу.

Лидерами по качеству образования стали Сингапур, Япония и Эстония. При этом Эстония стала лучшей по качеству образования страной Европы. В исследовании участвовали 540 тысяч школьников из 72 стран, уровень знаний и навыков оценивали по единой методике в естественных науках, функциональном чтении, математике и совместной работе.