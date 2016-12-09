Родители учеников московской школы № 2065 пожаловались в Генпрокуратуру на «навязывание религиозной идеологии департаментом образования». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Их недовольство вызвал обязательный курс «Истоки», преподаваемый в пятом классе в рамках «Основ духовно-нравственной культуры народов России». По словам мамы одного из учеников Инны Герасимовой, в учебном пособии к этому предмету «постоянно говорится про нечистую силу, святую воду и ангелов-хранителей» и «совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы».

Я сама атеистка, но недовольны были вообще все верующие. У нас есть семьи иудеев, есть католики, адвентисты. Половина детей — из мусульманских семей. И православные родители тоже выступили против откровенного навязывания их религии Инна Герасимова, мама ученика московской школы № 2065

Изначально Герасимова пожаловалась на курс в столичный департамент образования. Он перенаправил письмо руководству школы. Сперва директор пообещала заменить программу на более светскую, отметив, что полностью от нее отказаться нельзя, так как это инициатива департамента. Однако затем на родительском собрании объявили, что программа останется прежней и будет преподаваться по тем же пособиям. Тогда все 24 присутствовавших на собрании родителя поставили подписи под обращением в Генпрокуратуру.

В своем заявлении родители назвали абсолютно недопустимым использование авторитета школы для религиозной пропаганды и попросили проверить, не было ли коррупционной составляющей при выборе департаментом образования Москвы «Истоков» в качестве пособия для учеников пятого класса.

В самом столичном департаменте образования заявляют, что курс ОДНКНР не связан с «приобщением к религиозной практике» и «изучением ритуалов какой-либо религиозной конфессии». По словам чиновников, учебные пособия для этого предмета выбирались «коллективами педагогов по итогам заседаний педагогических советов и изучения мнения родителей».

В 2015 году министерство образования и науки сделало «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обязательными для изучения в программе 5–9 классах. Тогда же департамент образования Москвы запустил эксперимент по изучению ОДНКНР в объеме одного часа в неделю в 40 школах столицы. При этом родителям пятиклассников рекомендовали выбрать между двумя учебниками — пособием «Православная культура» и курсом «Истоки». Сейчас «Истоки» преподаются в обязательном порядке в 62 регионах страны.