В программу фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет серия бесплатных экскурсий. Всего в списке — 30 маршрутов. Об этом The Village сообщили в оргкомитете фестиваля.

Экскурсии запланированы на период с 16 декабря по 15 января. Группы будут водить экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве». В первый день фестиваля, 16 декабря, состоится премьера экскурсии под названием «Волшебство новогодней Москвы». На ней расскажут, как и где впервые приготовили новогодний салат оливье, по каким правилам катались на старейшем катке столицы и какие необычные традиции празднования Рождества прижились среди москвичей.

Также запланированы прогулки по Замоскворечью, Варварке, Кузнецкому мосту, Камергерскому и Милютинскому переулкам, Неглинной, Пушечной улице, Театральной, Манежной и Триумфальной площадям. Есть экскурсии, посвященные поэтам Серебряного века, среди которых — Владимир Маяковский, Анна Ахматова, Марина Цветаева и другие. Также можно будет пройти по местам, связанным с Федором Шаляпиным, Сергеем Дягилевым и литературным персонажем Эрастом Фандориным.

Записаться на экскурсии можно на сайте www.moscowwalking.ru. Там же можно найти расписание экскурсий.