Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета в Санкт-Петербурге. 12 декабря вуз выступил с официальным комментарием по поводу сложившейся ситуации. Сообщение опубликовано на сайте образовательного учреждения.

В вузе утверждают, что комплексная проверка деятельности университета в июле 2016 года была вызвана жалобами Виталия Милонова и других инициативных граждан. При этом жалобы содержали заведомо ложную информацию о выдаче стипендий в конвертах и отсутствии медпункта. Содержание поступивших в Генпрокуратуру обращений позволило задействовать в проверке все контрольно-надзорные органы.

Проверка зафиксировала 120 нарушений. В августе университет сообщил Рособрнадзору об устранении нарушений, после чего ведомство провело повторную проверку и выявило 32 нарушения, которые остались не исправленными к 16 сентября.

«С точки зрения университета, многие из этих 32 нарушений не были бы включены в повторное предписание, если бы Рособрнадзор рассмотрел все килограммы документов, сданные еще 22 августа. Тем не менее университет выполнил и повторное предписание и ждал письменного ответа Рособрнадзора, которого не последовало», — отмечается в сообщении вуза. После официального запроса Рособрнадзор указал университету на необходимость устранения еще четырех нарушений. В университете считают, что эти нарушения носят формальный характер.

В момент, когда Рособрнадзор 8 декабря опубликовал распоряжение о приостановке лицензии ЕУСПб, в сети интернет появились публикации, распространяющие недостоверную и порочащую репутацию ЕУСПб информацию по поводу связей университета с иностранными фондами, работы против интересов России и т. п. Эта информация никак не связана с официальным поводом для приостановки лицензии. По сути, подобные действия имеют целью убедить общество в том, что контрольно-надзорные органы использовались в политических целях как инструменты давления на университет и нарушения его работы европейский университет в санкт-петербурге

Весной 2016 года надзорное ведомство приостановило действие аккредитации Европейского университета. В октябре Рособрнадзор опубликовал сообщение о запрете Европейскому университету в Санкт-Петербурге принимать абитуриентов. Тогда в вузе рассказали, что в университете знают о претензиях ведомства, а запрет на прием абитуриентов не скажется на работе университета. Тем не менее 8 декабря Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию университета. СМИ сообщали о том, что ситуация вокруг вуза может быть вызвана реконструкцией исторического дворца Кушелева-Безбородко, арендуемого университетом. По другим данным, проверки вуза и решение Рособрнадзора объясняются участием экспертов университета в работе Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина. В аппарате вуза The Village сообщили, что сегодня ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Олег Хархордин отправится в Москву.