«Москва глазами инженера» с 25 декабря запускает экскурсии по стадиону «Открытие Арена». Об этом The Village сообщили представители проекта.

На экскурсии расскажут, как устроен стадион. Также можно будет увидеть раздевалки, игровой туннель и выход к полю. Участникам экскурсии разрешат посидеть на тренерской скамейке и подняться на крышу стадиона. В конце экскурсии инженер холодильного оборудования расскажет, как работают системы охлаждения арены и какие технологии там применяются.

Полуторачасовые экскурсии можно будут проходить раз в месяц. Маршрут начинается возле центрального вестибюля трибуны А «Запад» и заканчивается там же. Билеты на экскурсию можно купить на сайте.

Организация «Москва глазами инженера» проводит экскурсии, в которых сочетают москвоведение, историю архитектуры и теорию инженерии, причем о последней стараются рассказывать максимально доступно. Проект проводит экскурсии на ВДНХ, в метрополитене, на Московском центральном кольце и на «Красном Октябре».