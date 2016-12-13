Высшая школа урбанистики Высшей школы экономики 14 декабря открывает лабораторию «Шухов-лаб». Об этом The Village сообщили в ВШЭ.

С декабря в лаборатории будут проходить открытые лекции и встречи с экспертами в области урбанистики. А с началом нового учебного года «Шухов-лаб» заработает в качестве образовательной и исследовательской площадки. Ее студенты смогут заниматься проектированием городов, преобразованием среды и находить эффективные решения проблем урбанизации. Новая лаборатория ставит перед собой задачу — «дать как можно больше возможностей для практики и создать условия для экспериментирования».

«Шухов-лаб» оборудована специальной техникой: 3D-принтерами, лазерными резчиками-граверами и фрезерными машинами с числовым программным управлением. Все станки помещены в основном помещении лаборатории. Кроме того, в специальной комнате расположатся машины, издающие много шума.

Научным руководителем лаборатории стал бывший главный архитектор Барселоны и руководитель новой образовательной программы Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ «Город и технологии» Висенте Гуаярт.

«Шухов-лаб» находится в корпусе Высшей школы экономики на Мясницкой улице.