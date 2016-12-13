Арбитражный суд Москвы приостановил распоряжение Рособрнадзора о заморозке образовательной лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб), рассказала The Village помощник ректора вуза Алла Самолетова.

Это решение позволит образовательному учреждению вернуться к нормальной работе. В университете ожидают реакции Рособрнадзора на постановление суда.

Ранее глава надзорного ведомства Сергей Рукавишников заявил, что большую часть выявленных нарушений в вузе исправили, однако в ЕУСПб по-прежнему не соблюдается лицензионное правило, согласно которому «не менее 10 % преподавателей политологии и социологии должны являться практикующими специалистами в данных областях».

В Европейском университете считают, что все нарушения уже ликвидированы. Дальнейшие судебные разбирательства по этому вопросу пройдут в Арбитражном суде Москвы в январе 2017 года.

«Это первый успешный шаг по нахождению юридического решения, хотя и временного, но согласующегося с поручением президента правительству и дающего возможность Европейскому университету в Санкт-Петербурге продолжить образовательную деятельность», — отмечается на сайте вуза.