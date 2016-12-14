Лингвисты Школы филологии Высшей школы экономики под руководством Максима Кронгауза выпустили «Словарь языка интернета.ru». Об этом сообщается на сайте «Вышки».

В новый словарь вошли слова и выражения, которые отражают процесс развития русского языка в Сети за последнее десятилетие. Авторы книги отмечают, что важным свойством интернет-языка является скорость, с которой в нем появляются новые слова, распространяются и исчезают они также с невероятно быстро.

Авторы «Словаря языка интернета.ru» уверены, что пособие пригодится и тем, кто далек от интернет-среды, но кому важно, как меняется современный русский язык.