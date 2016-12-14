Проект «Диссернет», занимающийся выявлением не отвечающих научным требованиям диссертаций, решил проанализировать российские научные журналы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В официальном списке Высшей аттестационной комиссии находится 2 932 научных журнала, публикации в которых засчитываются при защите кандидатской или докторской диссертаций. Из почти 3 тысяч изданий, которые команда проекта уже исследовала, подозрительными оказались более 500. Во многих из них обнаружили прямой плагиат. «Большинство проверялось за последние полгода. Мы пока не проверили журналы по медицине и некоторым другим областям науки, к ним подступимся позже», — уточнила координатор проекта Лариса Мелихова.

В «Диссернете» предлагают решить эту проблему радикально и закрыть большинство научных журналов с плагиатом. По мнению специалистов, стоит оставить только самые уважаемые и признанные на международном уровне издания.