Европейский университет в Санкт-Петербурге возобновит занятия 16 декабря. Действие распоряжения Рособрнадзора о заморозке лицензии ЕУСПб приостановлено, говорится на сайте вуза.

«Европейский университет в Санкт-Петербурге очень признателен всем неравнодушным к судьбе учреждения. Спасибо, что вы остаетесь с нами», — отмечается в сообщении на сайте вуза.

13 декабря Арбитражный суд Москвы приостановил распоряжение надзорного ведомства о заморозке образовательной лицензии Европейского университета в Петербурге. Ранее глава Рособрнадзора Сергей Рукавишников заявил, что в вузе не соблюдается лицензионное правило, согласно которому «не менее 10 % преподавателей политологии и социологии должны являться практикующими специалистами в данных областях».

В октябре Рособрнадзор опубликовал сообщение о запрете Европейскому университету в Санкт-Петербурге принимать абитуриентов. Тогда в вузе рассказали, что в университете знают о претензиях ведомства, а запрет на прием абитуриентов не скажется на работе университета. Тем не менее 8 декабря Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию университета. СМИ сообщали о том, что ситуация вокруг вуза может быть вызвана реконструкцией исторического дворца Кушелева-Безбородко, арендуемого университетом. По другим данным, проверки вуза и решение Рособрнадзора объясняются участием экспертов университета в работе Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина. В вузе отметили, что образовательную лицензию приостановили по формальным причинам. 12 декабря в Париже прошла акция в поддержку Европейского университета.