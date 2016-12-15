На московском портале городских услуг открылась электронная запись в первые классы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

С 2016 года заявки принимаются только в электронном виде. Для их подачи потребуется документ, удостоверяющий личность родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий адрес его регистрации.

Родители могут указать в заявлении до трех школ. Одна из них обязательно должна быть по месту регистрации ребенка. В нее он попадет гарантированно, если места в двух других закончатся. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете.

Воспитанников дошкольных групп по-прежнему можно перевести в школу, написав заявление на имя директора.

В мэрии напоминают, что к 1 сентября 2017 года будущему первокласснику должно быть не менее шести с половиной лет. В противном случае ребенок сможет пойти в школу только на следующий год.

В конце ноября 2016 года руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев заявил, что в ближайшие два-три года столичные власти постараются перевести в исключительно электронный вид как можно больше услуг для экономии городского бюджета.