Сотрудники Третьяковской галереи проведут серию тренингов, мастер-классов и экскурсий для работников Московского метрополитена. Об этом The Village рассказали в пресс-службе образовательного проекта «Интенсив XX», частью которого является этот курс.

В программу для работников подземки вошли блоки о русском авангарде, соцреализме и живописи 1960–80 годов. Также для них проведут подробный инструктаж по общению с пассажирами.

Предполагается, что к январю работники, кассиры и консультанты информационного стенда станции «Парк культуры» смогут отвечать на вопросы пассажиров о проекте «Интенсив XX» и об экспозиции здания Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Проект Третьяковки «Интенсив XX» запустили в Московском метрополитене 30 ноября. Его цель — познакомить горожан с искусством XX века.