В Telegram появился бот @MosBibliotekaBot, который помогает москвичам найти ближайшую библиотеку, узнать график ее работы, посмотреть топ-10 популярных книг и оставить пожелания. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

В зависимости от локации пользователя бот показывает расположенные рядом библиотеки. После появляется карта с отмеченным на ней адресом и графиком работы.

Мобильный библиотекарь каждый месяц составляет топ книг для детей и взрослых. Так, сейчас в топе — «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Обитель» Захара Прилепина, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Если пользователь выберет книгу из списка, ему показывают, в какой из ближайших библиотек она есть.

В будущем бот должен научиться находить книги не только из предложенного, а также показывать их наличие в библиотеках по всей Москве, а не только в ближайших.

Ранее сообщалось, что в библиотеках Москвы появилась функция СМС-напоминания о возврате книги.