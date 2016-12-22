Студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа пожаловались министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину на решение ректора университета объединить театроведческий и продюсерский факультеты. Об этом сообщает агентство «РБК».

Под соответствующим обращением подписалось несколько сотен человек. Они согласились, что решение о слиянии двух разнонаправленных факультетов «категорически неразумное», и потребовали повторно созвать ученый совет в полном составе, чтобы открыто обсудить проект объединения.

В четверг, 22 декабря, в ГИТИСе пройдет встреча протестующих против объединения.

Ректор университета Григорий Заславский уже отреагировал на жалобу. Он заявил, что критика объединения направлена «конкретно против него», так как именно он выступил инициатором слияния.

Глава учебного заведения добавил, что недовольные этим решением «ориентируются на личное отношение», а также «не думают об истоках решения и не вникают в аргументы».

По словам Заславского, по факту объединение факультетов практически не отразилось бы на жизни студентов и преподавателей. При этом он подчеркнул, что учащимся запрещено принимать участие в обсуждении этого решения. Хотя устав ГИТИСа говорит об обратном.