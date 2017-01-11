Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий ошибочно истолковал международный рейтинг вузов, заявив на встрече с президентом Владимиром Путиным, что МГУ входит в тройку лучших вузов мира. Об этом написал политик Дмитрий Гудков в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, Садовничий рассказывал президенту о достижениях вуза и сказал, что в зарубежном рейтинге «по востребованности выпускников» МГУ стоит на третьем месте. «Такого никогда не было: третье место в мире, среди тысяч университетов мира Московский университет — третье место. Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем. Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было», — сказал Садовничий.

Как поясняет Гудков, речь идет о рейтинге QS Graduate Employability Rankings, и в нем МГУ занимает 108-е место. А на третьем вуз находится только по одному из пяти показателей, а именно по результатам деятельности выпускников. «И показатель этот называется вовсе не «востребованность выпускников», не «качество», не «в науке мы выступаем», как бы этого ни хотелось ректору, а «alumni outcomes», то есть «результаты выпускников», иными словами — чего они смогли добиться в жизни», — пишет Гудков.

Также на ошибку Садовничего обратил внимание продюсер интернет-проектов радио «Свобода» Аркадий Пильдес. «МГУ занял третье место в Times Higher Education BRICS & Emerging Economies University Rankings. В реальности МГУ действительно на третьем месте, но только среди университетов стран БРИКС. И впереди него не Стэнфорд и Оксфорд, а Пекин и Цинхуа», — написал Пильдес на своей странице в Facebook.

Также пользователи соцсетей отмечают, что в ответ на слова Садовничего о третьем месте МГУ в мире, Владимир Путин, сказал: «Стали более объективными».